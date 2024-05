Allenamento Milan, squadra al lavoro verso il Genoa: il REPORT ufficiale dell’ultima seduta svolta a Milanello

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per una nuova seduta di allenamento in vista della sfida di domenica contro il Genoa. Di seguito il report ufficiale.

Giornata di sole questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento, il penultimo in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a San Siro domenica 5 maggio alle ore 18.00 contro il Genoa.

REPORT

Attivazione muscolare in palestra per iniziare, prima di uscire sul campo dove la squadra ha terminato il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni sul possesso, seguite dalla parte tattica. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

SABATO 4 MAGGIO

Il programma prevede un allenamento al mattino e, alle 14.00, la conferenza stampa di Mister Pioli, in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch.