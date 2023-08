Allenamento Milan: ultimo giorno di lavoro a Los Angeles. Il report dell’ultima sessione prima della partenza per Las Vegas

Nella notte italiana, ultimo allenamento del Milan a Los Angeles prima della partenza per Las Vegas, dove affronterà in amichevole il Barcellona. Ecco il lavoro svolto da Pioli, come riportato da acmilan.com:

IL REPORT – I rossoneri sono scesi in campo alle 10.00 e, dopo un riscaldamento con i torelli, hanno svolto una seduta esclusivamente tattica per Mister Pioli, che ha potuto contare anche su Pierre Kalulu e Simon Kjær: i due difensori hanno lavorato con i compagni e saranno a disposizione per la sfida di Las Vegas con il Barcellona.