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MN24 – Allenamento Milan, oggi a Milanello presente anche Scaroni. I dettagli
Allenamento Milan, non solo Tare e Furlani: oggi a Milanello presente anche il presidente Paolo Scaroni. La ricostruzione
Il countdown verso il big match di domenica sera a San Siro contro la Juventus è ufficialmente iniziato. Dopo il riposo concesso da Massimiliano Allegri, il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per una seduta d’allenamento decisiva. La notizia del giorno, riportata dalla redazione di Milannews24, non riguarda però il campo — dove il tecnico livornese può sorridere avendo l’intera rosa a disposizione — ma la presenza massiccia della dirigenza al centro sportivo di Carnago.
Allenamento Milan e il vertice pre-partita: Scaroni, Furlani e Tare presenti
L’importanza della sfida contro i bianconeri di Spalletti, cruciale per blindare il secondo posto e la qualificazione in Champions League, è stata testimoniata dalla visita dei massimi vertici istituzionali:
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- Presenza al campo: L’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, il Direttore Sportivo Igli Tare e il Presidente Paolo Scaroni hanno seguito con attenzione l’intera seduta di allenamento, a testimonianza della massima compattezza tra club e squadra.
- Il Pranzo a Carnago: I dirigenti si sono poi trattenuti a pranzo presso il centro sportivo, un momento utile non solo per mostrare vicinanza al gruppo, ma anche per fare il punto con Allegri sulle ultime strategie in vista della gara e della programmazione per il 2027.
- Rosa al completo: Allegri potrà contare su tutti i suoi effettivi, con Maignan, Pavlovic e Modric pronti a guidare la formazione nel consueto 3-5-2 contro la “Vecchia Signora”.
Questo segnale di unità arriva nel momento più delicato della stagione, con il Milan chiamato a riscattare l’ultimo passo falso casalingo e a confermare la propria superiorità nel duello diretto per l’Europa più prestigiosa.