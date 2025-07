Condividi via email

Allenamento Milan, domani arriveranno quattro big per iniziare il ritiro: grande sorriso per Max Allegri. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sta per scattare l’ora X a Milanello. Domani, domenica 6 luglio, sarà una giornata campale per il Milan, che si appresta ad accogliere alcuni dei suoi pilastri e un volto nuovo, in vista dell’inizio della nuova era targata Massimiliano Allegri. L’attesa è palpabile tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il club rossonero si prepara a ripartire con rinnovato slancio.

Tra i primi a varcare i cancelli del centro sportivo di Carnago ci saranno il difensore serbo Strahinja Pavlovic. Accanto a lui, torneranno a disposizione anche i volti noti e amatissimi di Rafael Leão, il fantasista portoghese che ha già dimostrato di essere un elemento imprescindibile, e Alexis Saelemaekers, l’esterno belga sempre prezioso per la sua duttilità e abnegazione.

Ma l’arrivo più atteso, e forse il più significativo, è quello di Mike Maignan. Il portiere francese, autentico leader e pilastro tra i pali, è pronto a riprendere il suo posto, garantendo sicurezza e carisma a tutta la squadra. La sua presenza è fondamentale per Allegri, che potrà contare su uno dei migliori estremi difensori al mondo per costruire la sua difesa.

Questi arrivi segnano ufficialmente l’inizio della preparazione per la stagione che verrà. Con la presentazione di Allegri fissata per lunedì, i tasselli stanno andando al loro posto. Il tecnico livornese avrà subito a disposizione giocatori chiave per iniziare a instillare la sua mentalità e le sue idee tattiche. La nuova era del Milan è pronta a decollare, con l’obiettivo di riportare il Diavolo dove merita.