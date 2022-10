Allenamento Milan, il report UFFICIALE: presenti Maldini e Massara a visionare la seduta della squadra di Pioli

Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo incontro di campionato che vedrà il Milan affrontare il Monza sabato 22 ottobre alle ore 18 a San Siro. Presenti a Milanello per seguire il lavoro della squadra Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra con la squadra impegnata nella consueta attivazione muscolare. Al termine, gruppo in campo sul rialzato, dove ha proseguito la fase di riscaldamento con una serie di esercizi atletici eseguiti tra i pali e gli ostacoli bassi. A seguire, lavoro sul possesso per poi iniziare la fase tattica della sessione odierna. Al termine prima di rientrare negli spogliatoi il gruppo ha disputato una partitella su campo ridotto.