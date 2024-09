Allenamento Milan: Fonseca ha lavorato sulla TATTICA verso il Bayer Leverkusen. Il REPORT del lavoro di oggi

Il Milan oggi ha svolto un nuovo allenamento in preparazione al match di Champions League di martedì contro il Bayer Leverkusen. Questo il report della giornata dei rossoneri.

ALLENAMENTO – Sole anche questa mattina a Milanello dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in preparazione del prossimo incontro di Champions League che vedrà il Milan impegnato a Leverkusen, martedì 1° ottobre alle ore 21.00, contro i padroni di casa del Bayer.

REPORT

Squadra subito in campo per iniziare l’attivazione muscolare tramite alcuni esercizi tecnici con l’ausilio dei coni e degli ostacoli bassi. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tattiche prima della la consueta partitella su campo ridotto.

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino. Nel pomeriggio la squadra partirà per Leverkusen dove, alle 19.00, in diretta su Milan TV e AC Milan Official App, si svolgerà la conferenza stampa di Mister Fonseca e Leão.