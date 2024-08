Allenamento Milan, rapidità e tattica in vista del Parma: il REPORT da Milanello. Tutti i dettagli pubblicati dai rossoneri

Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare il Parma sabato 24 agosto alle ore 18.30 al Tardini.

REPORT

Subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare; a seguire, per terminare il riscaldamento, alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercizi focalizzati sulla rapidità, successivamente spazio alla parte tattica e infine alla consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 23 AGOSTO

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino mentre alle ore 14.00 si svolgerà la conferenza stampa di Mister Fonseca. Nel pomeriggio la partenza per Parma.