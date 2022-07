Allenamento Milan: prosegue la preparazione della squadra

Rossoneri a Milanello per colazione, come di consuetudine, prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento odierno dedicato interamente a una serie di test atletici.

REPORT

L’allenamento pomeridiano è cominciato in palestra per l’attivazione muscolare. Al termine, i rossoneri sono usciti sul campo dove il gruppo ha iniziato con alcuni torelli a tema. La squadra ha proseguito l’allenamento con una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto alcuni lavori sul possesso palla. A conclusione della giornata, la consueta partitella su campo ridotto.