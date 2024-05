Milan Genoa, sciolto il ballottaggio in difesa: Pioli ha scelto LUI accanto a Tomori

Milan-Genoa, sciolto il ballottaggio in difesa: Pioli sceglie Malick Thiaw accanto a Fikayo Tomori. Panchina per Gabbia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha sciolto le riserve per quanto riguarda la coppia centrale di difesa che oggi scenderà in campo dall’inizio nella gara tra Milan e Genoa a San Siro.

Malick Thiaw ha vinto il ballottaggio con Matteo Gabbia per giocare accanto a Fikayo Tomori nella linea a quattro completata da Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra. L’italiano si accomoderà in panchina.