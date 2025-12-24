Allenamento Milan, il programma per i prossimi giorni in vista della sfida contro il Verona

Allenamento Milan, ecco il programma per i prossimi giorni in vista della sfida di San Siro contro il Verona

Sotto l’albero di Natale del Milan spunta un regalo atteso: Niclas Füllkrug. Nella giornata di oggi, il centravanti tedesco classe 1993 ha avuto il suo primo contatto ufficiale con il mondo rossonero visitando il centro sportivo di Milanello. Nonostante l’ufficialità del trasferimento arriverà solo il 2 gennaio, con l’apertura ufficiale della sessione invernale, il calciatore ha già avuto modo di conoscere mister Massimiliano Allegri, lo staff tecnico e i nuovi compagni di squadra durante la sessione di allenamento mattutina.

L’iter per vederlo in campo è già tracciato: per la giornata del 26 dicembre è atteso il nulla osta formale da parte del West Ham. Questo documento è fondamentale poiché permetterebbe a Füllkrug di iniziare ad allenarsi agli ordini di Allegri con qualche giorno di anticipo rispetto alla ratifica del contratto, favorendo così un inserimento più rapido nei delicati schemi offensivi del tecnico toscano.

Allenamento Milan, Il programma verso il Verona e la pausa natalizia

Mentre l’ambiente accoglie il nuovo numero nove, il gruppo squadra continua la preparazione per la sfida contro l’Hellas Verona, prevista per domenica 28 dicembre alle 12.30 a San Siro. Dopo le fatiche odierne, i giocatori potranno godere di una giornata intera di riposo per festeggiare il Natale con le proprie famiglie. Si tratta di una breve parentesi di serenità prima del rush finale del girone d’andata.

La ripresa delle attività è fissata per il pomeriggio di venerdì 26, quando il Milan tornerà a sudare sul campo. Il programma settimanale si concluderà sabato 27 con la classica rifinitura della vigilia, momento in cui Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione per cercare di conquistare tre punti fondamentali davanti al pubblico di casa.