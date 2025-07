Allenamento Milan, lunedì si comincia: il programma completo della giornata. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio ufficiale della stagione 2025/2026 per l’AC Milan, e lunedì 7 luglio si prospetta una giornata ricca di eventi e appuntamenti imperdibili per tutti i tifosi, i media e i partner del club. È il giorno che segna il ritorno di un’era, quella di Massimiliano Allegri, e l’abbraccio iniziale tra la squadra e i suoi sostenitori.

Dopo i primi test fisici individuali, che si stanno svolgendo tra oggi, venerdì 4, e domani, sabato 5 luglio, i giocatori si ritroveranno a Milanello per un primo allenamento a porte chiuse nella mattinata di lunedì. Questo servirà a riprendere confidenza con il campo e a ricevere le prime indicazioni dal nuovo staff tecnico.

Il momento clou della giornata è fissato per le ore 13:00, quando l’attenzione si sposterà a Casa Milan. Qui, avrà luogo la presentazione ufficiale alla stampa di Massimiliano Allegri, il nuovo-vecchio condottiero che torna sulla panchina rossonera. Sarà l’occasione per le sue prime parole da allenatore in carica, per delineare la sua visione e gli obiettivi per la stagione a venire.

Nel pomeriggio, la squadra tornerà a Milanello per un appuntamento speciale: alle ore 18:00, i tifosi potranno assistere alla seduta di allenamento pomeridiano sul campo esterno. Un’opportunità unica per essere vicini con entusiasmo alla squadra e salutare i propri beniamini nella prima uscita “pubblica” della stagione. Per facilitare l’afflusso dei sostenitori, il club ha predisposto due aree parcheggio lungo il percorso di avvicinamento: il P1, vicino alla svolta a sinistra del Centro Sportivo, e il P2, in corrispondenza del Palasport di Carnago in via Leopardi.

Sarà una giornata indimenticabile, che segna ufficialmente l’inizio di un nuovo ciclo e rafforza il legame tra il Milan e la sua appassionata tifoseria.