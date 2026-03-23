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Milanello

Allenamento Milan, ecco il programma della sosta in vista del big match contro il Napoli

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

11 minuti ago

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Allegri Lautaro

Allenamento Milan, ecco quando i rossoneri tornano a lavorare per preparare il big match contro il Napoli

Il clima in casa Milan è di ritrovata fiducia. La vittoria sofferta ma preziosa per 3-2 contro il Torino di sabato pomeriggio ha permesso a Massimiliano Allegri e ai suoi ragazzi di riprendersi il secondo posto in classifica, portandosi momentaneamente a -5 dall’Inter capolista. Per premiare l’impegno e gestire le energie in vista del rush finale, il tecnico livornese ha concesso alcuni giorni di scarico a tutti i calciatori che non hanno risposto alle chiamate delle rispettive selezioni nazionali.

Allenamento Milan, il programma a Milanello e la sfida di Pasquetta al Maradona

La quiete nel centro sportivo di Carnago durerà però poco: la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio, quando il gruppo inizierà ufficialmente la marcia d’avvicinamento a uno degli appuntamenti più delicati della stagione. Il calendario mette infatti i rossoneri di fronte al Napoli, in un vero e proprio scontro diretto per le zone altissime della Serie A.

Il match si giocherà in un palcoscenico d’eccezione e in un orario particolare: «alla ripresa del campionato, i rossoneri avranno il big-match in casa del Napoli (lunedì 6 aprile alle 20.45)». La sfida dello stadio Diego Armando Maradona, programmata per la serata di Pasquetta, rappresenterà un crocevia fondamentale per le ambizioni scudetto del Milan, che punta a confermare l’ottimo stato di forma mostrato contro i granata e a mettere ulteriore pressione alla formazione di Chivu.

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