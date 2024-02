Allenamento Milan pre Rennes LIVE: la rifinitura dei rossoneri alla vigilia del match di Europa League contro i francesi – FOTO e VIDEO

(Daniele Grassini inviato) – Giornata di vigilia in casa Milan: domani sera i rossoneri sfideranno il Rennes in Europa League. Milannews24 vi racconterà la giornata di vigilia LIVE.

Ore 11.55 – In campo anche i giovani della Primavera Nsiala, Bartesaghi, Eletu e Nava.

Ore 11.51 – Lavoro personalizzato in palestra per Tomori e Zeroli.

Ore 11.47 – In gruppo Thiaw, che viaggia verso il ritorno tra i convocati per il match di domani. A parte Kalulu e Kjaer, che ha iniziato il riscaldamento con i compagni per poi proseguire in modo personalizzato.

#Kalulu si allena a parte ma sul campo per tornare a disposizione del #Milan. Sarà assente in #ACMSRFC pic.twitter.com/llCP7l1uxD — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 14, 2024

Ore 11.45 – C’è anche Chukwueze (in borghese), accolto dall’applauso dei suoi compagni di squadra. Il nigeriano non si allena, ma è il primo ritorno a Milanello dopo la Coppa d’Africa.

Accoglienza con applauso dai compagni del #Milan per #Chukwueze, tornato a Milanello per la prima volta dopo la Coppa d'Africa. pic.twitter.com/nEvdplKm6W — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 14, 2024

Ore 11.40 – Entrano in campo i giocatori, inizia ora l’allenamento del Milan.

Ore 11.15 – Non c’è Antonio Mirante nel riscaldamento con gli altri portieri del Milan (si è allenato in palestra). Oltre a Maignan e Sportiello, in campo il giovane Lapo Nava.