Allenamento Milan: partitella con la Primavera nella seduta di oggi verso l’esordio in campionato. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale il Milan ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno e il programma per la giornata di domani.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare. L’allenamento è proseguito con la squadra divisa in due gruppi: il primo ha proseguito il lavoro all’interno della struttura, mentre gli altri hanno disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera (40 minuti). Al termine di questa fase, inversione del lavoro con il primo gruppo che è rientrato in palestra mentre gli altri giocatori hanno disputato il secondo tempo della partita di allenamento con i ragazzi della Primavera.

VENERDÌ 18 AGOSTO

Il programma prevede un allenamento al mattino.