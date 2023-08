Allenamento Milan: oggi la ripresa, novità per Pioli! Il ritorno a Milanello significa anche nuove conoscenze per i rossoneri

Il Milan torna dalla tournée americana e torna a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti di amichevoli e in vista dell’inizio di campionato.

Non solo un grande ritorno. È tempo che Pioli e compagni incontrino per la prima volta alcuni nuovi giocatori rossoneri, che non sono riusciti a partire per gli USA: Chukwueze e Musah.