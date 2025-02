MN24 – Allenamento Milan, i nuovi subito in campo: solo uno si ha svolto una seduta a parte. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per l’accesso alla semifinale di Coppa Italia tra il Milan e la Roma. Come appreso dalla nostra redazione nella giornata di oggi si sono allenati in gruppo Sottil, Joao Felix e Gimenez: Bondo a parte. Di seguito la probabile formazione.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Pavlovic, Tomori, Theo; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham