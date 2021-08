Allenamento Milan: «Sole e calcio a Milanello»-FOTO

In vista dell’amichevole di domani con il Panathinaikos, il Milan fa la seduta di allenamento godendosi il sole di Milanello

Sotto il sole di Milanello. Come di consueto il Milan questa mattina ha svolto la consueta seduta di allenamento. Squadra subito in campo, sul rialzato dietro gli spogliatoi, per iniziare con il riscaldamento, fatto da una serie di esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. A seguire, una serie di torelli a tema prima di passare alla fase tattica dell’allenamento odierno. Al termine, prima di rientrare negli spogliatoi, la squadra ha disputato una partitella su campo ridotto. Il tutto poi documentato sui social dalla società con il commento annesso: «Sole e calcio a Milanello».