Ante Rebic ha svolto l’allenamento di oggi con il resto del gruppo. Il croato ha poi scherzato sui social – FOTO

Ritorno in gruppo. Ante Rebic torna ad allenarsi in gruppo a Milanello. L’attaccante croato sembra essere recuperato per il prossimo match di campionato contro la Roma.

Ha poi scherzato sui social con un messaggio pubblicato sul proprio account Instagram: «Ancora vivo…»