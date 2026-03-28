Allenamento Milan, sgambata in famiglia contro il Milan Futuro: Gimenez migliora la sua condizione

Allenamento Milan, quest’oggi Allegri ha condiviso il campo con il Milan Futuro di Oddo. Migliora la condizione di Gimenez

Prosegue il lavoro dei rossoneri a Milanello, dove la squadra ha svolto una sessione d’allenamento regolare seguendo il programma prestabilito. La nota meno lieta riguarda Matteo Gabbia, il quale ha continuato il proprio percorso di recupero personalizzato. Il difensore sta ancora smaltendo il problema all’inguine e, con ogni probabilità, sarà costretto a dare forfait per la delicata trasferta contro il Napoli.

Allenamento Milan, il rientro di Santiago Gimenez

Nella mattinata odierna, il gruppo guidato da Massimiliano Allegri ha condiviso il campo centrale con il Milan Futuro di Massimo Oddo per un allenamento congiunto. Questa “sgambata in famiglia” è servita all’allenatore per valutare da vicino i progressi di Santiago Gimenez. L’attaccante, già tornato tra i convocati nella sfida di sabato scorso contro il Torino, è apparso alla ricerca della migliore condizione fisica per ritrovare il ritmo partita e la brillantezza necessaria per il finale di stagione.