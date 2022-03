Allenamento Milan: le immagini da Milanello – FOTO

Ripresa degli allenamenti a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per pranzo. Presenti Paolo Maldini e Frederic Massara che hanno seguito l’allenamento a bordo campo insieme a due graditi ospiti, l’ex rossonero Clarence Seedorf e Miroslav Klose.

New week, new orders from the Boss 👊#SempreMilan@BitMEX pic.twitter.com/ISkgM6UoTJ

