MN24 – Allenamento Milan, scelta a sorpresa di Allegri in vista della Juve: la decisione del tecnico

Allenamento Milan, Massimiliano Allegri, dopo la seduta odierna, ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra

Il percorso di avvicinamento al big match di domenica sera contro la Juventus prosegue a ritmi serrati nel centro sportivo di Carnago. La giornata odierna a Milanello è stata caratterizzata da una doppia sessione di lavoro intensa: la mattinata è stata dedicata interamente al potenziamento in palestra, mentre nel pomeriggio Massimiliano Allegri ha spostato il focus sul campo per le esercitazioni tattiche. Il clima resta di grande fiducia, alimentato dal +8 in classifica e dal recupero definitivo di pedine fondamentali come Youssouf Fofana.

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Allenamento Milan e il giorno libero: ricarica verso la Juve

Nonostante l’importanza della sfida, il tecnico livornese ha deciso di gestire le energie del gruppo con pragmatismo.

Pausa programmata : Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24 , per la giornata di domani è stato concesso un giorno libero totale alla squadra.

: Secondo quanto appreso dalla redazione di , per la giornata di domani è stato concesso un totale alla squadra. Il piano verso San Siro : La ripresa degli allenamenti è fissata per venerdì mattina , quando inizierà la fase finale della preparazione per il posticipo del 26 aprile.

: La ripresa degli allenamenti è fissata per , quando inizierà la fase finale della preparazione per il posticipo del 26 aprile. Focus Mentale: Allegri vuole che i suoi arrivino al match contro i bianconeri con la mente sgombra, pronti a blindare matematicamente il ritorno in Champions League e onorare una delle sfide più sentite del campionato.

Con la programmazione per il 2027 già avviata dai colloqui tra società e allenatore, vincere contro la Juve rappresenterebbe il sigillo perfetto su un finale di stagione in netta crescita.