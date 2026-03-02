Allenamento Milan, oggi giornata di riposo: da domani inizia la preparazione al derby

Allenamento Milan, Allegri concede un giorno di riposo prima di iniziare la settimana di lavoro che porterà al derby

Dopo le ultime fatiche di campionato, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo (nella giornata di oggi) alla squadra. I giocatori potranno dunque staccare la spina prima di immergersi totalmente nel clima della stracittadina.

Allenamento Milan, il countdown per la stracittadina

La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio a Milanello, dove inizierà la preparazione tattica vera e propria per affrontare l’Inter di Cristian Chivu. Sarà una settimana intensa, focalizzata sul recupero delle energie e sullo studio degli avversari per arrivare pronti al fischio d’inizio di domenica sera.