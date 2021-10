Allenamento Milan Femminile, le foto in vista della Roma

Il Milan Femminile si allena al Vismara in vista della sfida contro la Roma.

Rossonere at work to prepare for Sunday’s #MilanRoma 👊

Allenamento al Vismara e domenica si torna in campo contro la Roma 👊

#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/aoyc2TLZjz

— AC Milan (@acmilan) October 7, 2021