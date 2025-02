MN24 – Allenamento Milan, Conceicao arrivato da pochi minuti a Milanello. Al via la rifinitura

Allenamento Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, è rientrato pochi minuti fa a Milanello. Al via la rifinitura verso il Feyenoord

Importante novità appresa da Milannews24 in vista della gara di domani contro il Feyenoord in Champions League di domani sera a San Siro, sfida valida per il ritorno dei play-off dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata.

Sergio Conceiçao è arrivato pochi minuti fa a Milanello. Il mister alle 17:30 comincerà l’allenamento di rifinitura come previsto dopo essere rientrato dal Portogallo.