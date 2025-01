Allenamento Milan, tattica in vista del Cagliari. Il report completo

Condividi via email

Allenamento Milan, prosegue la preparazione dei rossoneri in vista della gara di sabato contro il Cagliari. Il report

Rossoneri a Milanello, ritrovo per colazione prima di scendere di spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare il Cagliari sabato 11 gennaio alle ore 20.45 a San Siro.

REPORT

Prima parte in palestra dedicata all’attivazione muscolare prima di uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita attraverso una serie di esercitazioni tecniche sul possesso palla e sulle finalizzazioni, poi spazio alla parte tattica e alla consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 10 GENNAIO

Il programma prevede inizialmente la conferenza stampa di Mister Conceição che si terrà a San Siro alle ore 14.00, mentre l’allenamento è previsto nel pomeriggio sempre allo stadio San Siro.