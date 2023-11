Allenamento Milan, testa al Borussia Dortmund: il report UFFICIALE dei rossoneri

Questa mattina colazione a Milanello per i rossoneri prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento già in ottica Champions League con il Milan impegnato, martedì 28 novembre alle ore 21.00, a San Siro contro il Borussia Dortmund.

REPORT

Lavoro di scarico defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri sera. In campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno, il resto della rosa che ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di lavori sul possesso palla, poi spazio ad alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni e infine alla partitella su campo ridotto.

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli con un giocatore alle ore 14.00.