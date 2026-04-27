Allenamento Milan, Allegri concede un giorno di riposo dopo il pareggio con la Juventus: ecco il programma in vista del Sassuolo

Allenamento Milan, Allegri concede ventiquattr’ore di stacco totale prima di iniziare la preparazione tattica per la sfida contro il Sassuolo

Dopo il pareggio maturato sul campo contro la Juventus, una sfida che ha richiesto un dispendio energetico notevole sia sotto il profilo fisico che nervoso, in casa Milan è tempo di rifiatare. Il tecnico Massimiliano Allegri ha analizzato attentamente lo stato di forma della rosa e, per prevenire infortuni e cali di tensione, ha optato per una gestione conservativa delle risorse umane a sua disposizione. Massimiliano Allegri ha concesso un giorno libero ai suoi: nessun allenamento è previsto nella giornata di oggi, lasciando che i calciatori possano recuperare nel privato delle proprie abitazioni per ricaricare le batterie.

Questa decisione non è affatto un segnale di distensione, bensì una mossa strategica per garantire che la squadra arrivi ai prossimi impegni con la massima brillantezza possibile. Il punto ottenuto contro i bianconeri ha confermato la solidità del gruppo, ma ha anche evidenziato la necessità di una pausa per metabolizzare il lavoro svolto finora e smaltire le fatiche accumulate. I cancelli di Milanello rimarranno dunque chiusi per la prima squadra nella giornata odierna, in attesa che il gruppo si ritrovi per dare il via a una nuova settimana di fatiche e preparazione tecnica.

Allenamento Milan, obiettivo Sassuolo: la ripresa a Milanello

Il calendario, infatti, non permette distrazioni prolungate e la concentrazione deve restare altissima per non vanificare quanto di buono costruito finora in classifica. La ripresa avverrà domani pomeriggio con la prima seduta verso il Sassuolo, un avversario sempre ostico che richiederà una preparazione meticolosa e uno studio approfondito delle dinamiche di gioco. Allegri e il suo staff hanno già iniziato a visionare i filmati della squadra neroverde per individuare i punti deboli da colpire, e dalla giornata di domani si passerà finalmente alla fase pratica sul rettangolo verde.

Durante la seduta pomeridiana di domani, verranno monitorate con estrema attenzione le condizioni dei singoli giocatori, specialmente di chi è uscito più affaticato dal big match di ieri. Il programma prevederà inizialmente un lavoro di scarico e fisioterapia per i titolari, mentre il resto della truppa si dedicherà a esercitazioni tecniche ad alta intensità e test atletici. Il Milan vuole farsi trovare pronto per il prossimo ostacolo di campionato, consapevole che ogni singolo punto peserà come un macigno nella corsa finale verso i propri obiettivi stagionali.