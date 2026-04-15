Allenamento Milan, Allegri concede il giorno libero: si ricaricano le pile verso Verona

Allenamento Milan, il tecnico premia la squadra dopo l’intensità mostrata a Milanello: annullate le sedute odierne

Dopo la bufera post-Udinese, torna uno spiraglio di sereno nel centro sportivo di Carnago. Nella giornata di oggi, la squadra rossonera ha usufruito del giorno libero concesso da Massimiliano Allegri, recuperando quel riposo inizialmente saltato lunedì per far spazio al confronto immediato dopo il tracollo di San Siro. La decisione del tecnico livornese non è un segnale di relax, ma un premio per l’atteggiamento mostrato durante ogni sessione di allenamento nelle ultime ore: nella doppia seduta di inizio settimana, infatti, l’allenatore ha visto un gruppo voglioso, determinato e profondamente colpito nell’orgoglio, deciso a cercare un riscatto immediato.

Proprio per questa risposta caratteriale, lo staff tecnico ha scelto di annullare le sedute previste per il pomeriggio di ieri e per l’intera giornata odierna. L’obiettivo è permettere ai giocatori di staccare mentalmente prima del tour de force finale, scaricando la tensione accumulata dopo le recenti critiche. Il prossimo allenamento Milan è fissato per la giornata di domani, quando il gruppo tornerà a faticare sul campo per dare inizio alla marcia di avvicinamento definitiva verso il prossimo impegno di campionato.

Verso Verona: tre giorni per la sfida della verità

Il ritorno in campo per il Milan di domani segnerà l’inizio del countdown per la sfida contro l’Hellas Verona, in programma domenica alle ore 15. Nonostante la posizione in classifica degli scaligeri, attualmente ultimi, l’impegno del Bentegodi è considerato vitale per il futuro della stagione e per la solidità della panchina rossonera. Con soli tre giorni di lavoro intenso a disposizione prima della partenza per il Veneto, Allegri dovrà curare ogni minimo dettaglio tattico per evitare nuove sorprese e ritrovare quei tre punti che mancano ormai da troppo tempo.