Arbitro Verona Milan: designato il fischietto del match

Arbitro Verona Milan: sarà Chiffi a dirigere la sfida valida per la 33^ giornata di Serie A in programma domenica alle 15:00

Il Milan è chiamato a una prova d’orgoglio dopo il pesantissimo 0-3 subito a San Siro contro l’Udinese, un risultato che ha confermato il momento di profonda difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri. Con quattro sconfitte nelle ultime sette gare, il Diavolo ha visto ridursi il proprio margine nella corsa Champions, scivolando al terzo posto con 63 punti, insidiato ora da una Juventus in rimonta (60) e da un sorprendente Como (58). La sfida di domenica alle ore 15:00 contro l’Hellas Verona rappresenta uno spartiacque decisivo per non compromettere quanto di buono fatto nella prima parte di stagione.

Dall’altra parte, il Bentegodi ospiterà un Verona disperato. Gli scaligeri, attualmente al penultimo posto con soli 18 punti, arrivano dalla sconfitta per 2-1 contro il Torino e sono reduci da un cambio in panchina: dal 3 febbraio 2026 la guida tecnica è stata affidata a Paolo Sammarco. Per l’Hellas si tratta di una delle ultime chiamate per riagganciare il treno salvezza, lontano attualmente nove lunghezze (il diciassettesimo posto è occupato dalla Cremonese a quota 27).

Arbitro Verona Milan, designazioni arbitrali: fischia Chiffi, Mazzoleni al VAR

L’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale per questo delicato match della 33ª giornata. A dirigere l’incontro sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto veneto vanta 15 precedenti con il Milan, con un bilancio decisamente favorevole ai rossoneri: 11 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. L’incrocio più recente risale all’8 dicembre 2025, nella vittoria per 3-2 sul campo del Torino.

A supportare Chiffi ci saranno gli assistenti Zingarelli e Laudato, con Massimi nel ruolo di quarto uomo. La gestione tecnologica sarà affidata alla coppia composta da Paolo Silvio Mazzoleni (VAR) e Matteo Gariglio (AVAR). In un clima di forte tensione agonistica e con punti pesantissimi in palio su entrambi i fronti, la direzione di gara sarà sotto la lente d’ingrandimento, specialmente considerando la storicità di una trasferta che per il Milan ha spesso riservato amare sorprese.