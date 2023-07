Allenamento Milan, primo giorno a Los Angeles: il report. I rossoneri a lavoro negli States per preparare la prima amichevole

Primo allenamento del Milan a Los Angeles in vista della prima sfida di amichevole contro il Real Madrid.

IL REPORT – «La squadra ha raggiunto lo stadio attorno alle 9 del mattino e ha iniziato il lavoro in palestra. Poco dopo le 10, i primi a scendere in campo sono stati i quattro portieri, che hanno inizialmente lavorato a parte con i preparatori. I giocatori di movimento hanno proseguito la loro sessione con una breve fase di riscaldamento, conclusa con dei torelli ad alto ritmo. Mister Pioli ha poi radunato tutta la squadra per iniziare la fase tattica»