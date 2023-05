Il Milan riparte con una sessione di allenamento nella giornata di oggi: comincia la preparazione all’euroderby

Sessione di scarico per chi è sceso in campo contro i biancocelesti, seduta normale per il resto del gruppo. Comincia così la preparazione all’euroderby.