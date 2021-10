Allenamento Hellas Verona: palestra, attivazione e tattica in vista del Milan

L’Hellas Verona di Ivan Juric ha effettuato un allenamento mattutino in vista della sfida di campionato contro il Milan

«Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri, nuova seduta oggi, giovedì 7 ottobre, allo Sporting Center ‘Paradiso’ per i gialloblù. In tarda mattinata la squadra di mister Tudor è stata impegnata nelle seguenti attività: lavoro in palestra, attivazione, esercitazione tattica e mini-partita a campo ridotto. Domani, venerdì 8 ottobre, è prevista una seduta di allenamento in tarda mattinata, a porte chiuse».