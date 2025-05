Allenamento Bologna, continua la marcia di avvicinamento alla doppia sfida contro il Milan. Il report completo

Allenamento Bologna, i rossoblu di Italiano hanno continuato oggi la preparazione in vista della doppia sfida contro il Milan. Il report

Il Bologna ha ripreso ad allenarsi a Casteldebole in vista della doppia sfida con il Milan, con la gara di campionato in programma venerdì 9 maggio e la finale di Coppa Italia il 14 maggio.

Il tecnico Vincenzo Italiano ha chiamato a raccolta i suoi per la consueta seduta a porte chiuse. La sessione di allenamento ha previsto esercizi in palestra per i più impiegati domenica e una partitella a metà campo per gli altri. Estanis Pedrola continua le terapie per il suo infortunio. Emil Holm e Dan Ndoye continuano ad allenarsi a parte.