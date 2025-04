Allenamento Atalanta, prosegue la preparazione in vista del Milan. Il report completo

Condividi via email

Allenamento Atalanta, il club bergamasco prosegue la preparazione in vista della gara di domenica sera a San Siro contro il Milan

Sul proprio sito ufficiale l’Atalanta, prossimo avversario del Milan in campionato, ha pubblicato il report dell’allenamento odierno:

PAROLE – «È proseguita con una seduta mattutina al Centro Bortolotti la preparazione dei nerazzurri in vista del match contro il Milan, valido per la 33ª giornata della Serie A Enilive 2024-24 e in programma domenica 20 aprile allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano con calcio d’inizio alle ore 20.45. Domani, giovedì 17 aprile, mister Gasperini e il suo staff dirigeranno sempre a Zingonia un allenamento pomeridiano a porte chiuse».