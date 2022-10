Allenamento Juventus: bianconeri in campo in vista del Milan

La Juventus si è ritrovata al JTC al mattino per una seduta d’allenamento in vista del match di Serie A contro il Milan

Il sito ufficiale della Juventus riporta il racconto dell’allenamento odierno della squadra rossonera, prossimo avversario del Milan in campionato (sabato alle 18):

All’indomani del successo sul Maccabi Haifa in Champions League, Juventus al lavoro verso i prossimi impegni. Il calendario mette subito sul cammino bianconero una sfida di grande fascino: sabato 8 ottobre alle 18:00 va in scena Milan – Juventus.

Oggi la squadra si è ritrovato al JTC al mattino. Scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium contro gli israeliani, esercitazioni per la fase offensiva con combinazioni d’attacco e partita per il resto del gruppo.

Domani è già vigilia: alle 12:00 Mister Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa all’Allianz Stadium (diretta su Juventus TV), a seguire allenamento e partenza per Milano