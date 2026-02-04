Allegri a Sport Mediaset: «Contento che Leao abbia riposato, su Rafa e Pulisic ho una speranza precisa»

Allegri, tecnico del Milan, ha analizzato anche a Sport Mediaset la vittoria ottenuta contro il Bologna: le dichiarazioni

Il Milan spazza via l’emergenza e il Bologna con un secco 0-3 al Dall’Ara, blindando il secondo posto e lanciando un segnale fortissimo al campionato. Al termine del match, un Massimiliano Allegri visibilmente soddisfatto è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per analizzare la prova di forza dei suoi ragazzi, tra battute sull’infermeria e sguardi rivolti alla classifica.

L’Intervista Integrale a Massimiliano Allegri

Hai scelto quelli giusti stasera?

«Ho scelto quelli che stavano in piedi (ride, ndr): Leao non stava benissimo e fortunatamente ho avuto l’occasione per farlo riposare, così almeno in questi 10 giorni si curerà. Così come Pulisic, per cercare di averli al meglio a Pisa o nel prossimo scorcio di stagione. È entrato bene Fullkrug, Loftus e Nkunku hanno fatto molto bene come tutta la squadra».

In classifica cosa bisogna guardare?

«Bisogna guardare il +7 perché comunque il campionato è lungo, bisogna essere bravi a rimanere in equilibrio e dobbiamo fare ancora tanti, tanti punti».

Importante il clean sheet?

«Importante e stasera abbiamo fatto bene: concesso qualche tiro nel primo tempo e nel secondo abbiamo fatto molto meglio».

Giudizio sulle parole di Conte sul calendario?

«Ho solamente detto che sono dispiaciuto perché quest’anno non giochiamo la Champions: speriamo di poterlo fare l’anno prossimo».

Che giocatore è Rabiot?

«Così come tutti i grandi i campioni, nel momento di difficoltà o nel momento in cui c’è da aggredire l’avversario, sono molto bravi».

La pausa permette di ritrovare alcuni protagonisti a Pisa?

«Importante questa sosta: la sfrutteremo soprattutto per recuperare Leao e Pulisic, averli al meglio per Pisa».

L’analisi: il cinismo di Max premia il Milan

La vittoria di stasera porta la firma della “vecchia guardia” e dei nuovi innesti. Nonostante l’assenza di Leão e Pulisic dall’undici titolare, la squadra ha mostrato una solidità difensiva impeccabile, certificata dal ritorno al clean sheet. L’inserimento di Füllkrug a gara in corso e la prestazione totale di Nkunku (nonostante le voci di mercato) confermano che il gruppo segue Allegri ciecamente. Il +7 sulla terza in classifica permette ora di gestire la sosta con serenità, puntando tutto sul recupero dei pezzi pregiati per la trasferta di Pisa.