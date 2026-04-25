Allegri Spalletti e il derby della stretta di mano: i precedenti non mentono

Allegri ritrova Spalletti: celebre la mancata stretta di mano in un Napoli-Juve 5-1. I precedenti tra i due tecnici non mentono

La sfida di domani sera a San Siro tra Milan e Juventus non è solo un crocevia fondamentale per la Champions League, ma rappresenta il sedicesimo capitolo di una rivalità storica tra due dei tecnici più iconici del calcio italiano: Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. I precedenti tra i due allenatori sono in perfetto equilibrio e promettono scintille: il bilancio attuale vede il tecnico bianconero in leggero vantaggio con 6 vittorie, contro le 5 del mister rossonero e 4 pareggi. L’ultimo confronto diretto risale al 23 aprile 2023, quando il Napoli di Spalletti s’impose per 1-0 sulla Juventus allora guidata proprio da Allegri.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Allegri e quell’inseguimento: il ricordo del 5-1

Oltre ai numeri, la sfida rievoca l’ormai celebre “scenetta” avvenuta al termine del pesante 5-1 del Maradona nel gennaio 2023, diventata virale per il suo risvolto quasi cinematografico:

L’episodio : Deluso dal risultato, Allegri si era diretto velocemente verso gli spogliatoi dimenticando il saluto di rito. Spalletti lo aveva letteralmente inseguito per alcuni metri con la mano tesa, finché il livornese non si era accorto del gesto ricambiando con una stretta e una carezza.

: Deluso dal risultato, Allegri si era diretto velocemente verso gli spogliatoi dimenticando il saluto di rito. Spalletti lo aveva letteralmente inseguito per alcuni metri con la mano tesa, finché il livornese non si era accorto del gesto ricambiando con una stretta e una carezza. Le parole di Luciano : «Chi mi conosce bene sa che mi stava dando fastidio il fatto che potesse andarsene senza salutarmi», spiegò in seguito Spalletti, sottolineando l’importanza del fair play nonostante la concitazione del momento.

: «Chi mi conosce bene sa che mi stava dando fastidio il fatto che potesse andarsene senza salutarmi», spiegò in seguito Spalletti, sottolineando l’importanza del fair play nonostante la concitazione del momento. La tensione di domani: A distanza di tre anni, i due si ritrovano a panchine invertite rispetto al 2023. Per Allegri, blindare il secondo posto contro l’eterno rivale avrebbe un sapore di rivincita speciale, in un San Siro che si preannuncia esaurito.

Con la Juventus di Spalletti che insegue a soli tre punti, il saluto iniziale a bordo campo sarà il primo “match nel match” di una serata che promette di scrivere una nuova, intensa pagina della storia del calcio italiano nel 2026.