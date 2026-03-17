Allegri chiaro con la società: sono due le richieste specifiche per la prossima stagione. Ecco quali

Allegri per la prossima stagione vuole un difensore centrale di livello e un nuovo attaccante: richieste chiare alla società rossonera

Il futuro tattico del Milan passa inevitabilmente dal prossimo calciomercato estivo. Intervenuto ai microfoni di MilanVibes, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha tracciato la strada per un’eventuale evoluzione del sistema di gioco di Massimiliano Allegri. Secondo Guidi, l’attuale 3-5-2 non è un dogma assoluto, ma una necessità legata agli equilibri della rosa attuale. Per assistere al ritorno del 4-3-3, il tecnico livornese avrebbe bisogno di innesti mirati e di assoluto spessore internazionale che garantiscano solidità in ogni reparto.

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Allegri detta la linea: un difensore e un bomber per la svolta

Le priorità individuate dal giornalista sono chiare: un difensore centrale di livello superiore e un attaccante capace di fare la differenza come titolare inamovibile. Solo con l’arrivo di “garanzie nei reparti”, Allegri potrebbe sentirsi sicuro nel rinunciare alla difesa a tre per abbracciare un modulo più offensivo. Il mercato del 2026 dipenderà dunque dalle opportunità: se la dirigenza riuscirà a piazzare questi due colpi strategici, il Milan potrebbe cambiare pelle, offrendo una proposta di gioco più europea e meno conservativa.