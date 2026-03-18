Allegri ribalta tutto, il colpo fa infuriare l’Inter: salutano in due

Oltre che alla vetta della classifica, Inter e Milan si trovano mirare nella stessa direzione per il prossimo mercato estivo. Allegri è disposto a tutti: Chivu è infuriato.

Il fine settimana appena concluso ha lasciato in dote un retrogusto amaro alle due sponde del Naviglio, segnando forse il punto di rottura definitivo con le ambizioni di gloria immediata. L’Inter di Cristian Chivu si è ritrovata a fare i conti con una direzione di gara definita da più parti discutibile, che ha frenato la corsa nerazzurra proprio nel momento del possibile allungo. Non è andata meglio al Milan di Massimiliano Allegri, incappato in una Lazio cinica, preparata e spietata nel chiudere ogni varco. Il recente derby vinto dai rossoneri sembrava aver apparecchiato la tavola per una volata scudetto mozzafiato, ma la rete di Isaksen ha gelato le speranze del Diavolo, trasformando il sogno tricolore in un brusco risveglio.

Con il sipario che sta per calare sulla stagione, appare evidente che entrambe le dirigenze dovranno intervenire in modo massiccio durante la sessione estiva. Se l’Inter necessita di ritocchi per mantenere l’equilibrio, è in casa Milan che si respira l’aria della rivoluzione, specialmente in un reparto avanzato che sta palesando limiti realizzativi preoccupanti. Proprio in questo scenario di ricostruzione, è emerso un profilo che rischia di mettere i bastoni tra le ruote ai piani di Chivu, scatenando un nuovo “derby” di mercato per il talento più splendente della Ligue 1.

Blitz rossonero per Akliouche: Tare sfida Chivu per il gioiello del Monaco

Il nome che sta infiammando i taccuini dei direttori sportivi milanesi è quello di Maghnes Akliouche, il fantasista che sta incantando l’Europa con la maglia del Monaco. L’interesse del Milan per il talento francese sarebbe però subordinato a una condizione dolorosa ma necessaria: la partenza di Rafael Leao e Christian Pulisic. Entrambi gli esterni sembrano ormai ai ferri corti tra loro e privi di quel rapporto empatico che Max Allegri non riesce più a gestire, cosa non marginale per costruire un progetto vincente. Una loro cessione garantirebbe il tesoretto necessario per sferrare l’assalto a un calciatore che, in questa stagione, ha già collezionato 34 presenze, 6 gol e 5 assist, trascinando i monegaschi con prestazioni d’autore.

Blitz rossonero per Akliouche: Tare sfida Chivu per il gioiello del Monaco – milannews24.com (foto: profilo IG Akliouche)

La valutazione di Akliouche è da top player assoluto: il Monaco non sembra intenzionato a scendere sotto i 70-75 milioni di euro, forte di un contratto blindato fino al 2028. Sebbene l’Inter monitori la situazione con estrema attenzione, desiderosa di aggiungere qualità tra le linee per il sistema di Chivu, il Milan parrebbe in vantaggio grazie a un “blitz” diplomatico di Igli Tare. Il dirigente rossonero starebbe cercando di anticipare la concorrenza internazionale – che vede coinvolte anche Liverpool e PSG – per assicurarsi un calciatore capace di agire sia da trequartista che da esterno. Al momento restiamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni di primavera, ma la sensazione è che il futuro dell’attacco milanese passi inevitabilmente dai piedi fatati del gioiello del Principato.