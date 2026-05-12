News
Milan, buone notizie da Milanello: Bartesaghi recupera, Pulisic gestito ma non preoccupa
Allegri ritrova quasi tutto il gruppo verso la sfida contro il Genoa: Bartesaghi recuperato, Pulisic non preoccupa
Arrivano segnali positivi per Massimiliano Allegri dal primo allenamento settimanale del Milan in preparazione alla trasferta contro il Genoa. Come appreso da Milannews24, il tecnico rossonero ha potuto lavorare praticamente con l’intera rosa a disposizione.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Tra le note più incoraggianti c’è il recupero di Davide Bartesaghi, che nei giorni scorsi aveva destato qualche preoccupazione dopo essere uscito acciaccato dalla gara contro l’Atalanta. Il giovane difensore si è regolarmente allenato con il gruppo senza particolari problemi.
Assente invece Christian Pulisic, che non ha svolto la seduta insieme ai compagni. Nessun allarme, però, in casa rossonera: si tratta soltanto di una gestione programmata del recupero dopo il fastidio al gluteo accusato prima dell’ultimo match di campionato. La sua presenza al Ferraris al momento non sembra essere in dubbio.
Resta ai box il solo Luka Modric, ancora fermo per infortunio.