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Allegri a Milan Tv: «Partita sfortunata ma il destino resta nelle nostre mani. Serve responsabilità»

Published

2 ore ago

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Allegri

Allegri, tecnico del Milan, ha analizzato la pesante sconfitta subita oggi sul campo del Sassuolo: le sue dichiarazioni

Al termine della sconfitta per 2-0 subita contro il Sassuolo al Mapei Stadium, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Milan TV.

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L’allenatore livornese non ha cercato scuse, ammettendo le difficoltà incontrate durante un match segnato da episodi sfavorevoli e da un approccio non all’altezza delle aspettative rossonere.

PAROLE – «Diciamo che dopo quattro minuti prendere gol, poi l’espulsione, poi il gol a inizio secondo tempo che non andava preso. È stata una domenica storta. Ora bisogna, con serenità, riprendere a lavorare da martedì, sapendo che un jolly ce lo siamo già giocati. Bisogna vedere il lato positivo delle cose. Se ci avessero detto che a tre giornate dalla fine avremmo avuto 3 o 6 punti di vantaggio dal quinto posto, saremmo stati contenti. Bisogna analizzare cosa è successo oggi, riprendere il lavoro con senso di responsabilità. Destino nelle nostre manI? Assolutamente sì, ma non è questione di tabelle ma è questione di vincere le partite: abbiamo fatto un bruttissimo girone di ritorno».

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