Allegri rivede la sua quota Champions: «Ecco quanti punti serviranno quest’anno». Le sue dichiarazioni in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, Allegri è tornato a parlare della famosa quota Champions, argomento che riguarda da vicino anche il Milan.

ALLEGRI – «La quota Champions diventa 70 punti, 59 per arrivare in Champions non bastano. Per noi però non è questione di punti, ma soprattutto di obiettivi. Una partita vinta ti fa vedere le cose in modo diverso, ma attraverso questi periodo di difficoltà ci sarà anche una crescita del gruppo, sia come singoli che come squadra»