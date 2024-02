Allegri commenta le parole di Pioli: «Non va bene mai niente, ma…». Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa

Max Allegri ha commentato in conferenza stampa le parole di Stefano Pioli. Ecco la risposta al tecnico rossonero:

PAROLE – «Alla Juve è bellissimo se ti piace la pressione, perchè se vinci 3-2 non va bene e se vinci 1-0 non va bene, non va mai bene niente insomma. Dobbiamo vincere sopratutto perchè almeno il giorno dopo passiamo una bella giornata. Fa parte del Dna della Juve ed è bello anche questo. Per starci bisogna allenarsi alle critiche, la Juve deve rimanere competitiva e ci stiamo lavorando».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ALLEGRI SU JUVENTUSNEWS24