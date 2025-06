Allegri: «Offerta della Roma? C'è stato un tentativo di contatto, ma poi...»

Allegri, l’agente dell’allenatore del Milan fa chiarezza su quello che è stato un possibile contatto con la Roma prima della firma con i giallorossi

Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, ha detto la sua sull’eventuale interessamento della Roma. Queste le dichiarazione rilasciate a Radio Rai:

LE PAROLE: «No, un’offerta in questa fase non c’è stata. C’è stato un tentativo di contatto molti mesi fa, ma l’abbiamo ritenuto molto poco credibile. Non ci sono stati sviluppi e non c’è stato neanche il contatto».