Allegri fissa gli obiettivi alla vigilia di Verona Milan: «Futuro? Prima bisogna fare questo. La mia storia da allenatore parla chiaro»

Allegri fissa gli obiettivi alla vigilia di Verona Milan. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa tra corsa Champions e voci sul futuro

A meno di 24 ore dalla sfida contro l’Hellas Verona al Bentegodi, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto sul momento del Milan. I rossoneri arrivano da un periodo complicato, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, e sono chiamati a reagire per consolidare il piazzamento in zona Champions League.

Il tecnico ha tracciato una linea chiara, indicando tre priorità: ordine, obiettivo Champions e programmazione futura anche rispondendo alle voci che lo vogliono lontano da Milano già a fine stagione.

L’ORDINE COME PRIORITÀ – «Nell’arco della stagione un momento difficile c’è, va affrontato con serenità e facendo le cose in maniera ordinata: contro l’Udinese siamo stati disordinati».

L’OBIETTIVO CHAMPIONS – «Gli step sono due: prima arrivare in Champions e poi programmare il futuro».

IL FUTURO E LA SUA PERMANENZA – «La mia storia di allenatore parli chiaramente: sono stato 4 anni al Milan, ho fatto 8 anni alla Juventus, poi sono tornato al Milan. Per me tanti cambiamenti non sono mai stati nel mio DNA».

Allegri ha evitato risposte definitive sul suo futuro, ma ha lasciato intendere che la sua permanenza potrebbe dipendere dalla qualificazione europea e dalle garanzie offerte dalla società.

E AGGIUNGE- «Se entriamo in Champions, l’anno prossimo va alzata l’asticella per migliorare il posizionamento di quest’anno».

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