Allegri ha una nuova squadra, trattativa chiusa: l’ex Milan allenerà nuovamente da giugno

Allegri tornerà nuovamente ad allenatore. L’ex tecnico di Milan e Juventus ha trovato un accordo per una nuova panchina

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ex allenatore di Milan e Juventus, Massimiliano Allegri, avrebbe trovato un accordo con l’Al Ahli.

LA NOTIZIA – «L’Al Ahli ha trovato un accordo di massima per nominare Massimiliano Allegri come nuovo capo allenatore per la prossima stagione! Gli ultimi dettagli saranno definiti nei prossimi giorni, mentre il club ha in programma di nominare l’allenatore ad interim e poi Allegri a giugno».