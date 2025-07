Allegri incontra la squadra, tanti arrivi a Milanello: spunta il gesto del giocatore

Allegri sta trovando i vari giocatori in quel di Milanello in questi giorni. Leao in attesa del rientro fa ben sperare

Con l’avvicinarsi della nuova stagione, l’attesa per il rientro in campo dei grandi protagonisti si fa sempre più palpabile. Tra questi, Rafael Leão, il talentuoso attaccante portoghese del Milan, non ha perso tempo e ha già iniziato la sua preparazione individuale per presentarsi al top della forma al raduno con i rossoneri.

Nei giorni scorsi, Leão ha scelto la splendida cornice della Costa Smeralda per i suoi allenamenti, dimostrando una notevole professionalità e determinazione. L’obiettivo è chiaro: essere pronto fin dal primo giorno a Milanello, evitando ritardi nella preparazione e garantendo il massimo contributo alla squadra meneghina sin dall’inizio. Questa dedizione testimonia la sua ambizione e il desiderio di confermarsi come uno dei pilastri del Diavolo.

Un Aiuto d’Esperienza: Dario Marcolin al Fianco di Leão

Durante le sue sessioni di allenamento in Sardegna, Rafael Leão non è stato solo. Ha potuto contare sul prezioso supporto di Dario Marcolin, ex calciatore e ora commentatore sportivo, nonché figura ben conosciuta nel mondo del calcio italiano. Marcolin, che vanta un passato da centrocampista e ha condiviso il campo con Massimiliano Allegri ai tempi del Cagliari, ha messo a disposizione la sua esperienza e conoscenza per coadiuvare il fuoriclasse portoghese. La presenza di un professionista come Marcolin ha permesso a Leão di seguire un programma personalizzato e di affinare la propria condizione fisica in vista degli impegni futuri.

Il Ritorno a Milanello e il Primo Allenamento

L’attesa per il rientro di Leão a Milanello è quasi terminata. Il giocatore è atteso per la serata di domani, sabato 6 luglio, per ricongiungersi con i compagni e lo staff tecnico del Milan. Il primo allenamento ufficiale con il gruppo è invece fissato per lunedì 8 luglio. Questo segna l’inizio della nuova stagione per i rossoneri, che si preparano ad affrontare un’annata ricca di sfide sia in campionato che nelle competizioni europee.

L’impegno e la proattività di Rafael Leão in questa fase pre-campionato sono un segnale positivo per tutti i tifosi del Milan. La sua determinazione a essere subito in condizione eccellente è un buon auspicio per le prestazioni future del portoghese, elemento chiave nelle strategie offensive del club. La sua presenza al top sarà fondamentale per le ambizioni del Diavolo nella prossima stagione.