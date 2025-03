Allegri Milan, Zambrotta frena: «Fossi nei rossoneri prima farei questa mossa. Sull'allenatore dico...»

Allegri Milan, Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha parlato del possibile ritorno del livornese a Milanello: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta, ex Milan, ha parlato così della situazione Conceicao e non solo:

PAROLE – «Appena arrivato ha funzionato tutto perché ha vinto la Supercoppa con due rimonte esaltanti contro Juventus e Inter. Probabilmente le difficoltà che c’erano prima sono venute fuori più tardi. Conceiçao è un allenatore capace perché più volte ha cambiato le gare con le sostituzioni. Forse non ha avuto la possibilità di lavorare in maniera serena, in un contesto giusto. Il possibile ritorno di Allegri? Se fossi nei dirigenti rossoneri prima di tutto individuerei un direttore sportivo: Tare, Paratici o comunque un nome che abbia già ottenuto risultati. Con uno di loro e un’area sportiva forte, potrebbe anche restare Conceiçao. Altrimenti prenderei un tecnico che non è mai stato al Milan. Uno come Klopp».