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Allegri vede la Champions League ed eguaglia una leggenda del Milan: il dato non mente

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

3 ore ago

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Allegri, con i tre punti conquistati contro il Torino, ha di fatto blindato la qualificazione alla prossima Champions League: preso Ancelotti

Il Milan di Massimiliano Allegri blinda l’obiettivo Champions League con una vittoria di carattere a San Siro, superando il Torino per 3-2. In un match vibrante, è stato Strahinja Pavlović a rompere l’equilibrio al 36′, confermando il suo straordinario impatto fisico sulla difesa e sulle palle inattive. Nella ripresa, i rossoneri hanno preso il largo grazie ai gol dei centrocampisti: prima Adrien Rabiot e poi Youssouf Fofana hanno trafitto Paleari, rendendo vano il tentativo di rimonta granata firmato da un rigore di Vlašić.

Allegri come nell’anno di Ancelotti”: i numeri del 2026

Oltre ai tre punti, la serata milanese regala una statistica storica: il Milan ha perso solo tre delle prime 30 gare di Serie A (18 vittorie e 9 pareggi). Si tratta di un rendimento difensivo e di continuità che non si vedeva dalla stagione 2004/05, quando in panchina sedeva Carlo Ancelotti.

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Il pragmatismo di Allegri sta portando i suoi frutti, trasformando il Diavolo in una macchina da punti capace di gestire i momenti di difficoltà e colpire con cinismo, mettendo nel mirino il secondo posto solitario.

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