Allegri Milan, il tecnico fa impazzire i tifosi: la risposta sul rapporto con San Siro non è passata inosservata. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a esordire in campionato contro la Cremonese, e alla vigilia del match, il tecnico Massimiliano Allegri ha tracciato la rotta per la nuova stagione. L’allenatore ha delineato la sua visione, incentrata sulla crescita progressiva della squadra e sul rapporto con il pubblico di San Siro, che si preannuncia sold out per l’esordio. Allegri è stato chiaro fin da subito sul suo obiettivo: “Iniziamo un percorso ottimale che ci dovrà portare al massimo. A marzo vogliamo arrivare nelle migliori condizioni”. Una dichiarazione che sottolinea un approccio pragmatico e orientato al lungo periodo, puntando a raggiungere il picco di forma nel momento cruciale della stagione.

Le sensazioni iniziali di Allegri sul gruppo di lavoro sono molto positive: “Sono molto contento dei ragazzi che ho trovato, un gruppo che sta diventando squadra”. Un’unità di intenti che sarà fondamentale per affrontare le insidie del campionato, a partire dalla prima sfida. L’attenzione dell’allenatore si concentra sull’impegno imminente, con un chiaro monito: “Domani inizia la stagione e avremo una partita complicata”. Allegri, infatti, non si fida affatto della Cremonese di Davide Nicola, un avversario che conosce bene e che teme per la sua organizzazione e la sua combattività. “Le squadre di Nicola sono sempre rognose”, ha ribadito.

Ma non è solo il campo a preoccupare Allegri, che ha voluto anche lanciare un messaggio ai 75mila spettatori attesi a San Siro. L’ambiente caldo e la spinta dei tifosi dovranno essere guadagnati: “Dobbiamo essere bravi noi a conquistarli. Con le vittorie sicuramente ci darà una mano lo stadio”. Per il Milan la parola d’ordine è concentrazione per affrontare il primo ostacolo e conquistare i primi tre punti, un passo fondamentale per cementare il legame con la tifoseria e l’inizio di una nuova avventura.